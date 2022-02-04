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    Загитова прокомментировала выступление Кондратюка

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

    Алина Загитова
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    Алина Загитова

    «Очень волнительно и переживательно. Было видно, что Марк очень сконцентрирован. Волнение присутствовало. Он катал первым во второй разминке — это дополнительные переживания. Но Марк молодец, справился со всем.

    У него не получился первый каскад, который должен был быть в самом начале. Я очень переживала за второй прыжок. Обязательно надо было цеплять второй прыжок. Справился, молодец», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

    Накануне Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Игр, уступив трехкратному чемпиону мира американцу Натану Чену и серебряному медалисту Олимпиады в Пхенчхане японцу Семе Уно.

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