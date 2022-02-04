Загитова прокомментировала выступление Кондратюка

Олимпийская чемпионкаоценила выступлениев короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Очень волнительно и переживательно. Было видно, что Марк очень сконцентрирован. Волнение присутствовало. Он катал первым во второй разминке — это дополнительные переживания. Но Марк молодец, справился со всем.

У него не получился первый каскад, который должен был быть в самом начале. Я очень переживала за второй прыжок. Обязательно надо было цеплять второй прыжок. Справился, молодец», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Накануне Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Игр, уступив трехкратному чемпиону мира американцу Натану Чену и серебряному медалисту Олимпиады в Пхенчхане японцу Семе Уно.