Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар

Китайские фигуристыустановили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар.

Во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) они набрали 82,83 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.

Суй и Хан выиграли соревнования на командном турнире. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и показали второй результат.

После трёх этапов командного турнира сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.