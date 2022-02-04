Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар

Венжинг Суи и Конг Хан Фото: globallookpress.com
Во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) они набрали 82,83 балла.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.
Суй и Хан выиграли соревнования на командном турнире. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и показали второй результат.
После трёх этапов командного турнира сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.