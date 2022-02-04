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    Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Китайские фигуристы Вензинг Суй и Конг Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар.

    Венжинг Суи и Конг Хан
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    Венжинг Суи и Конг Хан

    Во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) они набрали 82,83 балла.

    Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.

    Суй и Хан выиграли соревнования на командном турнире. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и показали второй результат.

    После трёх этапов командного турнира сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.

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