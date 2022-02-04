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    Олимпиада в Пекине объявлена открытой

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил 24-е зимние Олимпийские игры открытыми. Это произошло на церемонии открытия Олимпиады, которая проходит 4 февраля в Пекине.

    Церемония открытия Олимпиады-2022
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    Церемония открытия Олимпиады-2022

    LiveSport.Ru ведет прямой репортаж с церемонии открытия.

    Официальному объявлению предшествовала шоу-программа и парад спортсменов. Сборная России прошла под флагом ОКР.

    Президент МОК Томас Бах призвал власти всего мира соблюдать олимпийскую хартию и традицию, и отказаться от любых войн и конфликтов на время проведения Игр. «Дайте миру шанс», — резюмировал Бах.

    Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля, когда состоится церемония закрытия.

    Всего будет разыграно 109 комплектов наград. Часть соревнований — по кернингу, фигурному катанию, фристайлу и женскому хоккею — начались накануне. В командном турнире фигуристов сборная России идет пока второй — 26 очков, отставая от США на 2 балла.

    Следить онлайн за ходом Олимпиады можно на LiveSport.Ru. Медальный зачет, который начнет обновляться с 5 февраля, доступен здесь.

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