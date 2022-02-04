Олимпиада в Пекине объявлена открытой

Председатель КНРобъявил 24-е зимние Олимпийские игры открытыми. Это произошло на церемонии открытия Олимпиады, которая проходит 4 февраля в Пекине.

LiveSport.Ru ведет прямой репортаж с церемонии открытия.

Официальному объявлению предшествовала шоу-программа и парад спортсменов. Сборная России прошла под флагом ОКР.

Президент МОК Томас Бах призвал власти всего мира соблюдать олимпийскую хартию и традицию, и отказаться от любых войн и конфликтов на время проведения Игр. «Дайте миру шанс», — резюмировал Бах.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля, когда состоится церемония закрытия.

Всего будет разыграно 109 комплектов наград. Часть соревнований — по кернингу, фигурному катанию, фристайлу и женскому хоккею — начались накануне. В командном турнире фигуристов сборная России идет пока второй — 26 очков, отставая от США на 2 балла.

Следить онлайн за ходом Олимпиады можно на LiveSport.Ru. Медальный зачет, который начнет обновляться с 5 февраля, доступен здесь.