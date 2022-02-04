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    Главный тренер женской сборной России прокомментировал победу над Швейцарией на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико подвёл итоги встречи с Швейцарией (5:2) на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Евгений Бобарико
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    Евгений Бобарико

    «Провели неплохой матч. Были ошибки, станем их исправлять и улучшать свою игру. Из-за урезанного состава мы даже иногда использовали нападающих в обороне, когда играли в меньшинстве. Полина (Болгарева) — бомбардир, она и в ЖХЛ забивает много голов. Знаем, что она может использовать моменты, много их создаёт. Сегодня использовала три момента, мы очень за неё рады, как и за всю команду, которая проявила характер. В сложных условиях показали неплохой хоккей.

    У швейцарок был полный состав, играла их лидер (Алина) Мюллер. Знали, как они будут действовать — той же тактикой, что обыграли нас в Канаде. Вчера вечером разобрали их в очередной раз и девчонки выполнили задание. Не будем заглядывать далеко — два раза в день сдаём тесты. Будем играть, а потом посмотрим, на кого попадём в четвертьфинале.

    Беспокоились о физическом состоянии. Сегодня подходили дозированно, чтобы каждая хоккеистка получила практику. У нас все получили почти одинаковое игровое время. К сожалению, у нас нет точной информации по Николаевой. Играем в угадайку — у кого-то с вечера "минус", а потом "плюс". Пока у нас из госпиталя выписана только Диана Фахрутдинова. Остальные на изоляции», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата».

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