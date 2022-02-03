Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 12:45
    • Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины: Просто великолепно
  • 12:14
    • Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме
  • 09:10
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022
    Все новости спорта

    Анисимов и Плотников не полетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус

    Пекин-2022 Сборная России ХоккейКоронавирус в спорте
    Нападающие Сергей Плотников и Артём Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры — 2022 со сборной России из-за положительных тестов на коронавирус, сообщает «Спорт-экспресс».

    Артем Анисимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Анисимов

    Плотников находится в основном составе команды, Анисимов — запасной. По той же причине пока в Китай не поехал тренер по ОФП Хассан Саид.

    Ранее сообщалось, что самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск). Позднее вся команда сдала тесты на коронавирус.

    Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

    Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал Мадрид» пройдёт дальше
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»
  • Камерун — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды будут забивать
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие