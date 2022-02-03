Анисимов и Плотников не полетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус

Артем Анисимов Фото: globallookpress.com
Плотников находится в основном составе команды, Анисимов — запасной. По той же причине пока в Китай не поехал тренер по ОФП Хассан Саид.
Ранее сообщалось, что самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск). Позднее вся команда сдала тесты на коронавирус.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).