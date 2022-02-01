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    Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российская команда по фигурному катанию прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    В понедельник, 31 января, пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех фигуристов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

    В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко

    В женском одиночном катании — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

    В парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    В танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

    Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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