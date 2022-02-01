Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • 21:14
    • Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 20:54
    • ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель»
  • 20:17
    • Игрок сборной России по мини-футболу проходит просмотр в «Уфе»
  • 19:09
    • Сборная Южной Кореи обыграла Сирию и пробилась на ЧМ-2022
  • 14:15
    • Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита»
    Все новости спорта

    Нэтан Чен: В командном турнире будет очень плотная и интересная борьба

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию из США Нэтан Чен поделился ожиданиями от командного турнира на Олимпиаде в Пекине, признавшись, что воспринимает его как соперничество США и России.

    Нэтан Чен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нэтан Чен

    «Да, определенно. Россия очень хороша... То есть ROC (Russian Olympic Committee, команда Олимпийского комитета России — прим. ред), это потрясающая команда.

    Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов. В общем, нас ждет через пару дней крутое соревнование!

    Готов ли я откатать обе программы в командном турнире? Это не мое решение, решает американская федерация.

    Конечно, откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придется это сделать ,значит, мне надо это будет сделать», — сказал Чен «Спорт-Экспрессу».

    Командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпиады стартует 4 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет Колумбию в Аргентине?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Как сыграет немотивированная Бразилия?
  • Бразилия — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Уругвая обыграть Венесуэлу?
  • Уругвай — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бразилия — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие