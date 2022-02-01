Нэтан Чен: В командном турнире будет очень плотная и интересная борьба

Нэтан Чен Фото: globallookpress.com
«Да, определенно. Россия очень хороша... То есть ROC (Russian Olympic Committee, команда Олимпийского комитета России — прим. ред), это потрясающая команда.
Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов. В общем, нас ждет через пару дней крутое соревнование!
Готов ли я откатать обе программы в командном турнире? Это не мое решение, решает американская федерация.
Конечно, откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придется это сделать ,значит, мне надо это будет сделать», — сказал Чен «Спорт-Экспрессу».
Командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпиады стартует 4 февраля.