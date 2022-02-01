Нэтан Чен: В командном турнире будет очень плотная и интересная борьба

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию из СШАподелился ожиданиями от командного турнира на Олимпиаде в Пекине, признавшись, что воспринимает его как соперничество США и России.

«Да, определенно. Россия очень хороша... То есть ROC (Russian Olympic Committee, команда Олимпийского комитета России — прим. ред), это потрясающая команда.

Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов. В общем, нас ждет через пару дней крутое соревнование!

Готов ли я откатать обе программы в командном турнире? Это не мое решение, решает американская федерация.

Конечно, откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придется это сделать ,значит, мне надо это будет сделать», — сказал Чен «Спорт-Экспрессу».

Командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпиады стартует 4 февраля.