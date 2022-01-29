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    Российский шорт-трекист Балбеков пропустит Игры-2022 из-за коронавируса

    Пекин-2022 Сборная России Шорт-трекКоронавирус в спорте
    Российский шорт-трекист Владимир Балбеков пропустит Олимпийские игры из-за коронавируса.

    Владимир Балбеков
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    Владимир Балбеков

    «Уже после этого из-за коронавируса он был заменен в составе на Даниила Ейбога, который и прилетел с командой в Пекин», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

    Напомним, что борная России по шорт-треку получила дополнительную квоту в середине января, было объявлено, что она отойдет Балбекову.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования состоятся в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

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