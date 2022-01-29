Российский шорт-трекист Балбеков пропустит Игры-2022 из-за коронавируса

Российский шорт-трекистпропустит Олимпийские игры из-за коронавируса.

«Уже после этого из-за коронавируса он был заменен в составе на Даниила Ейбога, который и прилетел с командой в Пекин», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Напомним, что борная России по шорт-треку получила дополнительную квоту в середине января, было объявлено, что она отойдет Балбекову.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования состоятся в 15 дисциплинах по семи видам спорта.