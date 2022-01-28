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    Клебо — об отрицательном тесте на COVID-19: Пока рано думать, что опасность миновала

    Пекин-2022 Лыжные гонкиКоронавирус в спорте
    Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирус в национальной команде.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

    В четверг, 27 января, норвежские лыжники сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

    «Приятно было в четверг днём получить ответ, что тест отрицательный. В ближайшие дни и недели продолжу делать всё, чтобы избежать заражения.

    Слишком рано относиться к этому легкомысленно. Инфекционный контроль сейчас будет иметь для меня наивысший приоритет.

    Рад, что у меня пока отрицательный результат, но мне грустно, что в сборной Норвегии положительные результаты. Сочувствую Симену, Анне Кьерсти и Хейди. Это очень грустно.

    Сейчас в повседневной жизни нет недостатка в азарте и риске. В то же время пока рано думать, что опасность миновала.

    Тесты нужно сдавать каждый день, и скрестить пальцы, чтобы всё было хорошо. Никаких гарантий нет, но мы делаем всё возможное для борьбы с инфекцией», — приводит слова Клебо VG.

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