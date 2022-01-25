Васильев: Россия может рассчитывать на золото в мужской эстафете на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпионоценил медальные шансы российских биатлонистов на Играх в Пекине.

«Первое, где мы просто обязаны претендовать на награды, — это две классические эстафетные гонки. У мужской команды там все достаточно надежно, и при хорошем стечении обстоятельств можно даже рассчитывать на золотые медали.

Женщинам, конечно, нужно постараться. В принципе в призовую тройку попасть реально. По поводу золота загадывать не буду, но на пьедестал им попасть по силам. Это очевидно.

Мне кажется, что есть шанс побороться в индивидуальных гонках. Ну и, наверное, в гонках с четырьмя рубежами — преследовании и масс-старте. Но для этого, конечно, необходимо хорошо стрелять», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.