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    Васильев: Россия может рассчитывать на золото в мужской эстафете на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Биатлон
    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил медальные шансы российских биатлонистов на Играх в Пекине.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    «Первое, где мы просто обязаны претендовать на награды, — это две классические эстафетные гонки. У мужской команды там все достаточно надежно, и при хорошем стечении обстоятельств можно даже рассчитывать на золотые медали.

    Женщинам, конечно, нужно постараться. В принципе в призовую тройку попасть реально. По поводу золота загадывать не буду, но на пьедестал им попасть по силам. Это очевидно.

    Мне кажется, что есть шанс побороться в индивидуальных гонках. Ну и, наверное, в гонках с четырьмя рубежами — преследовании и масс-старте. Но для этого, конечно, необходимо хорошо стрелять», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

    Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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