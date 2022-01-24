Вайсфельд о составе сборной России: Настораживает, что Гончар не видел в КХЛ ни одной игры живьем

Известный хоккейный экспертоценил окончательный состав сборнойна Олимпиаду в Пекине.

«Алексей Жамнов сказал, что таков выбор тренера по защитникам. Но Сергей Гончар не видел в КХЛ ни одной игры живьём — это немного настораживает.

Всё ли по делу? Из числа тех, кто был выбран в основной состав из расширенного списка — да. Тот же Дмитрий Вишневский, который не попал в заявку, вообще раньше не вызывался. Он хорошо играет в клубе, но нет международного опыта. Пыленкова вызывали в качестве аванса, посмотреть на него. Мухамадуллина, как я понимаю, даже не было в Новогорске из-за проблем с тестами.

Как раз Никишин — это нормальный выбор. Он понятен и логичен. Александр — самый молодой из прогрессирующих защитников лиги на сегодняшний день. Того же Чистякова оставили в запасе, а у Никишина хорошие габариты. Сразу вспоминается история, когда его не взяли на молодёжный чемпионат мира по медицинским показателям, он бы тогда усилил нашу сборную. Если обратить внимание на анализ специалистов, то ни один из них не задал вопросов.

Почему взяли Телегина — да, есть вопросы, а с Никишиным всё понятно», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).