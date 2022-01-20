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    Резцова: Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего еще мне туда ехать?

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что едет на Олимпиаду-2022 в Пекине ради победы.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    «Если бы мне летом сказали, что я поеду на Олимпиаду как первый номер сборной России, это был бы крутяк. Поверила бы легко. А что? Я от скромности не умру!

    Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего еще мне туда ехать? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Мы проходим огромный путь, чтобы туда поехать.

    Сказать, что еду туда пробежать, — нет. Да, я буду кайфовать, сто процентов, каждый день, от каждой гонки и от каждой тренировки», — сказала Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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