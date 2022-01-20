Резцова: Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего еще мне туда ехать?

Российская биатлонисткапризналась, что едет на Олимпиаду-2022 в Пекине ради победы.

«Если бы мне летом сказали, что я поеду на Олимпиаду как первый номер сборной России, это был бы крутяк. Поверила бы легко. А что? Я от скромности не умру!

Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего еще мне туда ехать? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Мы проходим огромный путь, чтобы туда поехать.

Сказать, что еду туда пробежать, — нет. Да, я буду кайфовать, сто процентов, каждый день, от каждой гонки и от каждой тренировки», — сказала Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме Резцовой, в состав женской сборной России на Игры в Пекине вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.