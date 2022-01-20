Андронов про Олимпиаду: Выиграем — скажут, что у слабаков, проиграем — скажут, что слабакам

Нападающий ЦСКАподелился мнением о том, как победа на Олимпиаде-2018 может помочь сборной России на предстоящем олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

«Команда и тренерский штаб абсолютно другие. Определенно, вынести можно то, что проходных игр там не будет. Шансы изначально у всех одинаковы.

Разговоры, что золото в Пхенчхане без игроков НХЛ было "не тем"? С тем опытом, что есть, понимаешь, что всегда найдутся люди, которые скажут, что вы выиграли у слабаков. "То" золото, "не то" золото… Не знаю, как ответить…

Я никогда не играл в НХЛ, не всем удалось попасть туда, но я знаю, что очень много хороших игроков есть и в нашей лиге, и в Европе, которые могли бы играть и в НХЛ. У каждого своя мера.

Для нас после победы не было мыслей, у кого мы выиграли. Все играли, все бились, получали травмы. Скажи человеку, который сломал плечо, что это было "не то" золото», — сказал Андронов «Матч ТВ».

Спортсмен также высказал мнение о том, как сборной России нужно подходить к матчам на Олимпиаде-2022.

«Нужно вынести то, что легких и проходных игр не будет. Шансы на Олимпиаде будут одинаковы. Когда мы все вступим в игру, главное не переоценить свои возможности и не недооценить их.

Если победим на Олимпиаде, скажут, что выиграли у слабаков, а если проиграем, то скажут, что проиграли слабакам», — цитирует Андронова ТАСС.