ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
  • 09:47
    • Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 08:04
    • Хачанов в четырех сетах обыграл Кудлу и вышел во второй круг Australian Open
  • 07:00
    • Александрова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии
  • 06:48
    • Россиянка Потапова проиграла в первом круге Australian Open
    Все новости спорта

    Определен состав сборной России по скелетону на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Скелетон
    Стал известен состав сборной России по санному спорту на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай).

    Определен состав сборной России по скелетону на ОИ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Определен состав сборной России по скелетону на ОИ-2022

    В состав вошли:

    Мужчины: Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич
    Женщины: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова
    Двойки: Андрей Богданов — Юрий Прохоров, Александр Денисьев — Владислав Антонов

    «Задача-минимум нашими спортсменами выполнена. Согласно последнему рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона, россияне завоевали шесть олимпийских квот», — цитирует сотрудника пресс-службы Федерации бобслея России ТАСС.

    Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» уверенно переиграет «Специю»?
  • «Милан» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Успешная гастроль «Наполи»?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Баффало» дома устроит «теплый прием» «Детройту»
  • «Детройт» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие