Определен состав сборной России по скелетону на ОИ-2022 Фото: globallookpress.com
В состав вошли:
Мужчины: Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич
Женщины: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова
Двойки: Андрей Богданов — Юрий Прохоров, Александр Денисьев — Владислав Антонов
«Задача-минимум нашими спортсменами выполнена. Согласно последнему рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона, россияне завоевали шесть олимпийских квот», — цитирует сотрудника пресс-службы Федерации бобслея России ТАСС.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля.