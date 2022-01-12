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    Вяльбе: В составе сборной России на ОИ-2022 находятся лучшие лыжники страны

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о составе национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Никаких споров относительно состава не было, у членов президиума вообще не возникло никаких вопросов. В составе национальной команды лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры — это очередная война», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

    В состав мужской команды на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

    У женщин честь страны будут защищать Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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