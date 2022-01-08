Жамнов опасается того, что на ОИ-2022 командам могут засчитывать поражения из-за коронавируса

Алексей Жамнов Фото: globallookpress.com
«Много хоккеистов приедет из Европы, будут брать тесты каждый день.
Если какой-то тест будет положительным, то могут засчитывать техническое поражение, как это было на молодежном чемпионате мира», — приводит слова Жамнова ТАСС.
Напомним, организаторы молодежного чемпионата мира засчитывали технические поражения сборным России, США и Чехии после выявления в их составах случаев заражения коронавирусом.
В результате Международная федерация хоккея приняла решение перенести молодежный чемпионат мира.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
Сборная России в группе B сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.