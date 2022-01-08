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    Жамнов опасается того, что на ОИ-2022 командам могут засчитывать поражения из-за коронавируса

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов опасается того, что организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине могут засчитывать технические поражения хоккейным командам в случае положительных тестов на коронавирус.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Много хоккеистов приедет из Европы, будут брать тесты каждый день.

    Если какой-то тест будет положительным, то могут засчитывать техническое поражение, как это было на молодежном чемпионате мира», — приводит слова Жамнова ТАСС.

    Напомним, организаторы молодежного чемпионата мира засчитывали технические поражения сборным России, США и Чехии после выявления в их составах случаев заражения коронавирусом.

    В результате Международная федерация хоккея приняла решение перенести молодежный чемпионат мира.

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  • 30/12/2021

    • Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России в группе B сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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