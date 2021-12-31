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    КХЛ перенесла восемь матчей из-за Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    КХЛ на своем официальном сайте сообщила, что восемь матчей регулярного чемпионата были перенесены с 21 на 15 января.

    КХЛ перенесла восемь матчей из-за Олимпиады-2022
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    КХЛ перенесла восемь матчей из-за Олимпиады-2022

    Это связано с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022.

    Ранее КХЛ объявила о переносе Матча всех звезд в Челябинске, который должен был пройти в январе.

    Перенесены были следующие матчи:

    «Автомобилист» — «Динамо» Москва;
    «Металлург» — «Динамо» Рига;
    «Салават Юлаев» — «Барыс»;
    «Трактор» — «Торпедо»;
    «Авангард» — «Северсталь»;
    «Куньлунь» — «Ак Барс»;
    «Локомотив» — СКА;
    ЦСКА — «Спартак».

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