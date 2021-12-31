КХЛ перенесла восемь матчей из-за Олимпиады-2022 Фото: globallookpress.com
Это связано с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022.
Ранее КХЛ объявила о переносе Матча всех звезд в Челябинске, который должен был пройти в январе.
Перенесены были следующие матчи:
«Автомобилист» — «Динамо» Москва;
«Металлург» — «Динамо» Рига;
«Салават Юлаев» — «Барыс»;
«Трактор» — «Торпедо»;
«Авангард» — «Северсталь»;
«Куньлунь» — «Ак Барс»;
«Локомотив» — СКА;
ЦСКА — «Спартак».