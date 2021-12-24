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    Первый тренер Кучерова: НХЛ убила мечту Никиты, он очень рвался на Олимпиаду

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова и форварда СКА Никиты Гусева, прокомментировал отказ НХЛ от участия в олимпийском турнире в Пекине.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Любой здравомыслящий человек понимает — это неправильно, что НХЛ отказалась. Нельзя так. Такое соревнование проходит раз в четыре года. Для чего вообще нужен хоккей, если не ездить на Олимпиады? Это страшный удар по популяризации вида спорта.

    Не знаю, что там в НХЛ закрылись в этой своей скорлупе? Они не правы. Да и ребята все хотели поехать в Пекин. Никто ведь не отказывался. Всех же спрашивали, послушайте диапазон мнений. А теперь выкосили целое поколение, оставили его без Олимпиады. Ведь прошлые Игры тоже пропустили. И у кого-то больше шанса не будет.

    Вот Никита Кучеров уже вторую Олимпиаду пропустил, а он на нее очень рвался. Хотел встретиться с ребятами, сыграть за страну. Он и восстанавливался после травмы к этой дате. Он всегда рвется в сборную. И такие события, как Олимпиада, бывают очень редко. Можно сказать, что убили его мечту.

    Теперь надежда на Никиту Гусева. Если здоровье не подкачает, его 100% возьмут. Он потихоньку выходит на свой уровень. Его начинают понимать ребята в СКА, во что он играет. Гусев выглядит все увереннее с каждым матчем. Я уверен, он будет лидером сборной России в Пекине. Вообще мне понравилась их тройка с Вадимом Шипачевым и Михаилом Григоренко.

    Причем напомню, что Гусев с Григоренко уже играл в одном звене в "Красной Армии", а третьим у них был Никита Кучеров. Если эту связку восстановят на Олимпиаде, то будет здорово», — приводит слова Курдина «Матч ТВ».

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