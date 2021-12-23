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    Жамнов рассказал, могут ли Ковальчук и Дацюк сыграть на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, кто войдет в его штаб на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Я уже говорил на одной из пресс-конференции, что, в случае отказа НХЛ, Евгения Набокова заменит Сергей Наумов.

    Сергей Гончар тоже едет — у него подписан контракт с ФХР. У него нет действующего контракта с НХЛ.

    Пока мы прорабатываем все варианты и нюансы сборов. Мы чуть позже дадим полную информацию, как только появится точная дата. Сами понимаете, что сезон перед олимпийскими сборами почти что закончится — после Олимпиады останется всего около пяти матчей. Поэтому все эти нюансы нужно проработать с тренерами по физподготовке и врачами, чтобы не совершить ошибок», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

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    Кроме того, Жамнов ответил на вопрос о возможном участии в Играх Илья Ковальчука и Павла Дацюка.

    «Илья сам ответит. По Паше Дацюку тяжело сказать. Все-таки он давно уже без игровой практики. Давайте говорить честно и открыто, что у нас есть ребята помоложе, которые достойны представлять сборную России на Олимпийский играх», — добавил главный тренер национальной команды.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании..VrezNews1 /beijing-2022/2021/12/23/kovalchuk/

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