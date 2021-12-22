Каспарайтис: То, что сейчас творится в НХЛ, это просто ужасно

Олимпийский чемпионвысказался по поводу того, чтоне собирается отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин.

«То, что сейчас творится в НХЛ, это просто ужасно. Мне хочется услышать официальную информацию.

Олимпиада будет в феврале, еще есть несколько недель. Главная проблема в том, что сейчас в США и Канаде распространяется новый вид вируса — "Омикрон". Ковид-протокол расширяется, кто-то играет, кто-то — нет.

Одно дело, если ты сам не можешь поехать, а другое — если тебе запрещают. Выбор должен быть. Любой спортсмен должен и всегда будет стремиться к участию в Олимпиаде», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

Напомним, ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига сохраняет за собой право изменить решение до 10 января. Если это произойдет после 10 января, то НХЛ придется возместить все убытки.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.