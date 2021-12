Источник: НХЛ приняла решение не ехать на Олимпиаду-2022

Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае.

Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.

Напомним, ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига сохраняет за собой право изменить решение до 10 января. Если это произойдет после 10 января, то НХЛ придется возместить все убытки.

Some seem anxious for an announcement officially stating the NHL won’t be participating in the Olympics. It’s expected that announcement is made tonight/tomorrow. A lot of constituents to inform and discuss the decision with, including the IOC hundreds of players.