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    Источник: НХЛ приняла решение не ехать на Олимпиаду-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
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    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

    Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.

    Напомним, ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

    В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига сохраняет за собой право изменить решение до 10 января. Если это произойдет после 10 января, то НХЛ придется возместить все убытки.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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