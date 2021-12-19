Генменеджер сборной Канады: Россия — главный фаворит Олимпиады

Генеральный менеджер сборной Канадысчитает, чтобудет главным претендентом на победу в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«У России прекрасная команда на этом турнире, вообще, россияне на любые соревнования привозят очень сильный состав. У вас отличный тренерский штаб и менеджмент. Алексей Жамнов, я против него играл, он был невероятным игроком.

У русских всегда сильная команда, они будут одними из первых претендентов на олимпийское золото», — приводит слова Доуна ТАСС.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. На данный момент нет точной информации о том, смогут ли на Играх выступить хоккеисты из НХЛ. Окончательное решение будет принято не позднее 10 января.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Напомним, сборная Канады на этой неделе выступила на Кубке Первого канала. Канадцы одержали победу над Швецией (3:1) и проиграли сборным России (3:4) и Финляндии (1:4).