Кикнадзе: Никакого запрета участвовать Ничушкину в Олимпийских играх пока нет

Нападающий «Колорадо»не имеет запрета на участие в Олимпийских играх, заявил заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России

Напомним, что допинг-проба игрока, взятая в 2013 году, дала положительный результат.

«Мы получили документы от Международной федерации хоккея (IIHF), что есть вопросы по соблюдению антидопинговых правил, мы переслали их Ничушкину и его агенту Марку Гандлеру.

Они сейчас наняли юриста и подали в IIHF ответ, в котором не согласились с предъявленными обвинениями.

И на текущий момент никакого запрета участвовать Ничушкину в Олимпийских играх нет. Такого, чтобы он, находясь под расследованием, не может ехать на Олимпиаду, нет.

В том письме, которое прислала IIHF, написано, что он пока может принять участие в Олимпиаде», — сказал Кикнадзе в интервью ТАСС.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.