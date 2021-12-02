Николишин назвал главное преимущество сборной России на Олимпиаде-2022

Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 годарассказал, за счет чего сборнаяможет выиграть хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине.

«Шансы на Олимпиаде у всех одинаковые. Для нас, болельщиков, важно, чтобы приехали все сильнейшие и в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них лучший.

Что касается нашей команды, мы всегда были сильны единством духа, и это наше самое большое преимущество», — приводит слова Николишина ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.