Николишин назвал главное преимущество сборной России на Олимпиаде-2022

Андрей Николишин Фото: globallookpress.com
«Шансы на Олимпиаде у всех одинаковые. Для нас, болельщиков, важно, чтобы приехали все сильнейшие и в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них лучший.
Что касается нашей команды, мы всегда были сильны единством духа, и это наше самое большое преимущество», — приводит слова Николишина ТАСС.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh