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    Панарин о встрече с тренерским штабом сборной: Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России, на которой обсуждалось его возможное выступление на Олимпиаде в Пекине.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром.

    Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов.

    Не должно быть ситуации, при которой приезжает "нхловец", думающий об индивидуальной статистике.

    Победа на Олимпиаде — мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. Главное — без травм», — приводит слова Панарина «Р-Спорт».

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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