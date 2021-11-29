Панарин о встрече с тренерским штабом сборной: Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»рассказал о встрече с тренерским штабом сборной, на которой обсуждалось его возможное выступление на Олимпиаде в Пекине.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром.

Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов.

Не должно быть ситуации, при которой приезжает "нхловец", думающий об индивидуальной статистике.

Победа на Олимпиаде — мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. Главное — без травм», — приводит слова Панарина «Р-Спорт».

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.