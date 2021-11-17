CAS не получал запроса от Кузнецова на сокращение дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал запроса от форварда «Вашингтона»на сокращение своей дисквалификации, которая может помешать ему выступить на Олимпиаде в Пекине.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, Кузнецов, скорее всего, выступит на Олимпиаде. Также по этому поводу высказывался вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы CAS.

Кузнецов провел в текущем сезоне НХЛ провел 16 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.