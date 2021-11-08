СМИ: Кузнецов, скорее всего, сыграет на Олимпиаде

Нападающий «Вашингтона»может сыграть за сборнуюна Олимпиаде в Пекине, сообщает «Р-Спорт».

«Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым.

ФХР решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», — отметил источник издания.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Кузнецов провел в текущем чемпионате НХЛ провел 11 матчей и набрал 13 (5+8) очков.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.