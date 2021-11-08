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    СМИ: Кузнецов, скорее всего, сыграет на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может сыграть за сборную России на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Р-Спорт».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым.

    ФХР решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», — отметил источник издания.

    В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

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    • Кузнецов провел в текущем чемпионате НХЛ провел 11 матчей и набрал 13 (5+8) очков.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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