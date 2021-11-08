Каспарайтис: Сборной России будет очень тяжело на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпионподелился мнением о шансах сборнойпо хоккею на Играх в Пекине.

«Пока в США не особо говорят про грядущую Олимпиаду. Думаю, у всех есть шанс. Конечно, у России тоже очень сильная сборная и тренерский штаб. Думаю, Алексей Жамнов и его штаб как следует подготовят сборную к Играм.

Мы встречались в США, общались, мы очень давно друга знаем. И с Лёшей, и Серёгой Гончаром, и с Илюхой Ковальчуком мы давно знакомы. Эти люди знают ребят, настроят их, они всех и всё знают.

Конечно, все может быть, но я верю в парней. Все надеются, все хотят сыграть здорово и завоевать олимпийские медали, в том числе и золотые. Это было бы большое достижение. Но не забывайте, что есть канадцы, американцы, шведы, финны. Будет очень тяжело!», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.