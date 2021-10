Оргкомитет ОИ-2022 представил дизайн олимпийских медалей

Оргкомитет Игр 2022 года в Пекине презентовал дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец, вокруг которых нанесено полное название соревнований на английском языке — XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин-2022).

На реверсе медалей выгравирована эмблема Олимпиады в Пекине Игр и ее полное название на китайском языке. Кроме того, тыльная сторона содержит кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой.

