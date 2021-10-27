Оргкомитет ОИ-2022 представил дизайн олимпийских медалей

На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец, вокруг которых нанесено полное название соревнований на английском языке — XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин-2022).
На реверсе медалей выгравирована эмблема Олимпиады в Пекине Игр и ее полное название на китайском языке. Кроме того, тыльная сторона содержит кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой.
Let's take a closer look at those #Beijing2022 medals... 😍✨— Olympics (@Olympics) October 26, 2021
Отмечается, что коробка для медалей будет изготовлена из бамбука, что «подчёркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр».
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Отметим, что Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.