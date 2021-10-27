ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 19 — 26 октября
  • 12:10
    • В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переносе матча с «Наполи»
  • 10:50
    • Ансу Фати получил травму колена и выбыл на неопределенный срок
  • 10:13
    • СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана
  • 09:43
    • «ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»
  • 09:30
    • Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе
    Все новости спорта

    Оргкомитет ОИ-2022 представил дизайн олимпийских медалей

    Пекин-2022 Между тем
    Оргкомитет Игр 2022 года в Пекине презентовал дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

    Оргкомитет ОИ-2022 представил дизайн олимпийских медалей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оргкомитет ОИ-2022 представил дизайн олимпийских медалей

    На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец, вокруг которых нанесено полное название соревнований на английском языке — XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин-2022).

    На реверсе медалей выгравирована эмблема Олимпиады в Пекине Игр и ее полное название на китайском языке. Кроме того, тыльная сторона содержит кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой.

    Отмечается, что коробка для медалей будет изготовлена из бамбука, что «подчёркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр».

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Отметим, что Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» снова проиграет?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Ювентус» выиграет у «Сассуоло» и ни разу не пропустит?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Поднимется ли «Реал» на вершину Ла Лиги?
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кубань — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •