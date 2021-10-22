Фуркад может занять место в комиссии спортсменов МОК

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете биатлонистпланирует занять место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Об этом сообщается на сайте Ski-Nordique.

На данный момент в ней имеется два вакантных места, на которые претендуют 17 кандидатов. В их числе — Фуркад, пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирен Вюст (Нидерланды) и олимпийская чемпионка по горным лыжам Фрида Хансдоттер (Швеция).

Отметим, что новые члены заменят в комиссии бывшую канадскую хоккеистку Хэйли Уикенхайзер и восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена, который не состоит в комиссии с 2016 года.

Выборы пройдут во время зимних Олимпийских игр в Пекине.