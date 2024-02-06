НБА. «Лейкерс» одолели «Шарлотт», «Клипперс» выиграли у «Атланты», «Голден Стэйт» — у «Бруклина»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Майлз Бриджес, набравший 41 очко. Центровой гостей Энтони Дэвис сделал трипл-дабл: баскетболист набрал 26 очков, а также сделал 15 подборов и 11 передач.
«Клипперс» на выезде обыграли «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:144.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 36 очков.
НБА. Результаты игрового дня
«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.
«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 136:110.
«Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 102:118.
«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:149.
«Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:109.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 138:100.