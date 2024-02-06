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    НБА. «Лейкерс» одолели «Шарлотт», «Клипперс» выиграли у «Атланты», «Голден Стэйт» — у «Бруклина»

    Баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Лейкерс Кливленд Кавальерс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс
    «Лейкерс» в гостях победили «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Майлз Бриджес, набравший 41 очко. Центровой гостей Энтони Дэвис сделал трипл-дабл: баскетболист набрал 26 очков, а также сделал 15 подборов и 11 передач.

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    «Клипперс» на выезде обыграли «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:144.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 36 очков.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.
    «Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 136:110.
    «Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 102:118.
    «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:149.
    «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:109.
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 138:100.

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