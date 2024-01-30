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    НБА. «Денвер» выиграл у «Милуоки», «Даллас» одолел «Орландо», «Бруклин» — «Юту»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Милуоки Бакс Даллас Маверикс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Сакраменто Кингз
    «Денвер» на своем паркете выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл: серб набрал 25 очков, а также сделал 16 подборов и 12 передач.

    «Денвер» идет 2-м в таблице Западной конференции. «Милуоки» находится на 2-й строчке на «Востоке».

    Все прогнозы на НБА

    «Даллас» дома выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:129.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 45 очков.

    «Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НБА. «Орландо» идет на седьмой строчке «Востока».

    НБА. Результаты игрового дня

    «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:113.
    «Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 147:114.
    «Майами Хит» — «Финикс Санз» — 105:118.
    «Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:112.
    «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 94:103.
    «Сан-Антони Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:118.
    «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119.
    «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:107.

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