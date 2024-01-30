НБА. «Денвер» выиграл у «Милуоки», «Даллас» одолел «Орландо», «Бруклин» — «Юту»

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл: серб набрал 25 очков, а также сделал 16 подборов и 12 передач.
«Денвер» идет 2-м в таблице Западной конференции. «Милуоки» находится на 2-й строчке на «Востоке».
«Даллас» дома выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:129.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 45 очков.
«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НБА. «Орландо» идет на седьмой строчке «Востока».
НБА. Результаты игрового дня
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108.
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:113.
«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 147:114.
«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 105:118.
«Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:112.
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 94:103.
«Сан-Антони Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:118.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:107.