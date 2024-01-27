НБА. «Даллас» выиграл у «Атланты», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сан-Антонио» — «Портленд»

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Девин Букер, который набрал 62 очка.
В другом матче «Атланта» на своем паркете уступила «Далласу» (143:148). У гостей 73 очка набрал Лука Дончич.
НБА. Результаты игрового дня
«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 143:148.
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138.
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 133:131.
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127.
«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 107:106.
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:100.