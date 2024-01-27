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    НБА. «Даллас» выиграл у «Атланты», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сан-Антонио» — «Портленд»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Финикс Санз
    «Индиана» дома обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:131. «Пэйсерс» прервали семиматчевую победную серию «Санс».

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Девин Букер, который набрал 62 очка.

    В другом матче «Атланта» на своем паркете уступила «Далласу» (143:148). У гостей 73 очка набрал Лука Дончич.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 143:148.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138.
    «Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 133:131.
    «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127.
    «Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 107:106.
    «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112.
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107.
    «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:100.

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