«Бостон» выиграл у «Торонто», «Денвер» уступил «Оклахома-Сити»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джейлен Браун Фото: twitter.com/celtics

«Оклахома-Сити» одержал выездную победу над «Денвером» — 119:93 (33:27, 21:21, 34:20, 31:25).

Лучшим в составе гостей был атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер, набравший 40 очков. Еще 24 очка «Тандер» принес Чет Холмгрен.

Лидер «Денвера» Никола Йокич к 19 очкам добавил 10 подборов и 7 передач.

«Денвер» потерпел первое поражение после шести побед подряд.

«Бостон» выиграл на своей площадке у «Торонто» 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32).

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

У гостей выделялся Скотти Барнс, в активе которого 30 очков и 10 подборов.

«Бостон» выиграл десять из 11-ти последних матчей. Для «Торонто» это поражение стало четвертым в пяти последних матчах.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Бруклин» 110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)

«Орландо» — «Нью-Йорк» 117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)

«Бостон» — «Торонто» 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)

«Атланта» — «Сакраменто» 110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)

«Кливленд» — «Милуоки» 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)

«Хьюстон» — «Филадельфия» 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)

«Денвер» — «Оклахома-Сити» 93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)

«Финикс» — «Шарлотт» 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)

«Портленд» — «Сан-Антонио» 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)

«Клипперс» — «Мемфис» 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)