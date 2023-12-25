Пашутин: «Уралмаш» был сильнее, агрессивнее, мобильнее

Главный тренервысказался о матче против(75:81).

«Начали очень мягко, особенно в подборах — 20 подборов на нашем щите, я думаю что это и стало ключевым фактором в этой игре. "Уралмаш" взял 52 подбора, и даже если мазали — они подбирали мячи и набирали очки второго шанса.

Ментально мы были не готовы. Я думаю, что это моя ответственность, потому что все уже находятся в рождественском режиме. Мы пытались разбудить их, но это получилось только в четвертой четверти, и этого недостаточно. "Уралмаш" был сильнее, агрессивнее, мобильнее. Нам надо сделать выводы и быть готовыми в следующем году. Первый раз за декабрь мы пропустили так много очков, обычно мы пропускаем меньше 70 — это говорит о плохой защите. Подборы и защита — это два компонента», — цитирует Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» одержал девятую победу в сезоне при десяти поражениях и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пармы» десять побед и шестая позиция.