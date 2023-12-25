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    ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

    «Минск» — ЦСКА: счет матча 83:97

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Цмоки-Минск
    ЦСКА на чужой площадке одержал победу над «Минском» (97:83) в матче Единой лиги ВТБ.

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    Лучшим бомбардиром сегодняшнего матча в составе ЦСКА стал Самсон Руженцев, который набрал 17 очков и совершил 2 подбора.

    У «Минска» лучшим в этом матче стал канадец Джарред Огунгбени-Джексон (20 очков и 3 подбора).

    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат.
    «Минск» — ЦСКА 83:97 (23:23, 17:29, 22:29, 21:16).
    «Минск»: Огунгбеми-Джексон (20), Зечевич (18), Аладко (12)ЦСКА: Руженцев (17), М'Бай (16), Тримбл (14)

    После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 36-ю очками в активе. «Минск» — на последней 14-й позиции (19 баллов).

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