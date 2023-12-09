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    «Чикаго» выиграл у «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Чикаго» продлил серию поражений «Сан-Антонио» до 16 матчей
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    «Чикаго» продлил серию поражений «Сан-Антонио» до 16 матчей

    «Чикаго» выиграл на выезде у «Сан-Антонио» — 121:112 (24:33, 28:30, 35:20, 34:29).

    В составе победителей сразу четыре игрока набрали минимум 20 очков. Это Коби Уайт (24), Никола Вучевич (21), Демар Дерозан (20) и Патрик Уильямс (20).

    У «Сан-Антонио» выделялся француз Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 20 подборов.

    «Сан-Антонио» проиграл 18 матчей из 21 в текущем сезоне. «Чикаго» выиграл четвертый матч подряд после серии из пяти поражений.

    «Оклахома-Сити» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» — 138:136 OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18).

    В конце четвертой четверти лидер гостей Стефен Карри совершил неточный бросок под сирену. В этом матче он набрал 34 очка.

    В составе «Оклахомы» лучшим был Шэй Гилджес-Александер, в активе которого 38 очков.

    «Оклахома» выиграла три из четырех последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Шарлотт» — «Торонто» 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)

    «Орландо» — «Детройт» 123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)

    «Филадельфия» — «Атланта» 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)

    «Бруклин» — «Вашингтон» 124:97 (26:18, 24:29, 40:24, 34:26)

    «Бостон» — «Нью-Йорк» 133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28)

    «Майами» — «Кливленд» 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)

    «Мемфис» — «Миннесота» 103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29)

    «Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» 138:136 OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18)

    «Сан-Антонио» — «Чикаго» 112:121 (33:24, 30:28, 20:35, 29:34)

    «Денвер» — «Хьюстон» 106:114 (22:27, 26:25, 26:40, 32:22)

    «Финикс» — «Сакраменто» 106:114 (26:24, 33:26, 12:33, 35:31)

    «Юта» — «Клипперс» 103:117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)

    «Портленд» — «Даллас» 112:125 (22:37, 38:34, 30:26, 22:28)

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