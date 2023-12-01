ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 11:09
    • «МЮ» может подписать нападающего «Штутгарта»
  • 11:00
    • Парфенов может возглавить «Актобе»
  • 10:31
    • Миранчук может вернуться в РПЛ
  • 09:59
    • «Чикаго» выиграл у «Милуоки», «Лейкерс» уступили «Оклахоме»
  • 09:40
    • Тренер «Динамо»: Аршавин хочет украсть Тюкавина в «Зенит»
    Все новости спорта

    «Чикаго» выиграл у «Милуоки», «Лейкерс» уступили «Оклахоме»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс
    За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Алекс Карузо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Карузо

    «Чикаго» одержал домашнюю победу над «Милуоки» — 120:113 OT (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7).

    Защитник «Чикаго» Алекс Карузо перевел игру в овертайм трехочковым броском под сирены.

    Одним из лучших в составе хозяев в этом матче был черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 26 очкам добавил 14 подборов и пять блок-шотов.

    «Чикаго» прервал серию из пяти поражений.

    «Оклахома-Сити» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22).

    Защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка и сделал 7 передач.

    У гостей лучшим был Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко и 14 подборов. Леброн Джеймс записал себе в актив 21 очко и 12 подборов.

    НБА. Регулярный чемпионат

    «Кливленд» — «Портленд» 95:103 (25:22, 21:18, 29:34, 20:29)

    «Бруклин» — «Шарлотт» 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)

    «Нью-Йорк» — «Детройт» 118:112 (31:17, 23:37, 31:33, 33:25)

    «Майами» — «Индиана» 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)

    «Сан-Антонио» — «Атланта» 135:137 (35:26, 31:36, 39:39, 30:36)

    «Оклахома-Сити» — «Лейкерс» 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22)

    «Чикаго» — «Милуоки» 120:113 OT (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7)

    «Миннесота» — «Юта» 101:90 (20:23, 29:24, 35:19, 17:24)

    «Голден Стэйт» — «Клипперс» 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» на выезде переиграть «Монцу»?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ставка на победителя дерби Гамбурга
  • «Санкт-Паули» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • СКА выдаст очередную высококлассную игру
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •