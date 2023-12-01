«Чикаго» выиграл у «Милуоки», «Лейкерс» уступили «Оклахоме»

За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алекс Карузо Фото: nba.com

«Чикаго» одержал домашнюю победу над «Милуоки» — 120:113 OT (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7).

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо перевел игру в овертайм трехочковым броском под сирены.

Одним из лучших в составе хозяев в этом матче был черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 26 очкам добавил 14 подборов и пять блок-шотов.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений.

«Оклахома-Сити» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22).

Защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка и сделал 7 передач.

У гостей лучшим был Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко и 14 подборов. Леброн Джеймс записал себе в актив 21 очко и 12 подборов.

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«Кливленд» — «Портленд» 95:103 (25:22, 21:18, 29:34, 20:29)

«Бруклин» — «Шарлотт» 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)

«Нью-Йорк» — «Детройт» 118:112 (31:17, 23:37, 31:33, 33:25)

«Майами» — «Индиана» 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)

«Сан-Антонио» — «Атланта» 135:137 (35:26, 31:36, 39:39, 30:36)

«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22)

«Чикаго» — «Милуоки» 120:113 OT (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7)

«Миннесота» — «Юта» 101:90 (20:23, 29:24, 35:19, 17:24)

«Голден Стэйт» — «Клипперс» 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37)