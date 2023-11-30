«Уралмаш» — «Зенит»: счет матча 59:61, обзор

Защитник «Зенита» Кайл Курич Фото: globallookpress.com
После первой половины гости уступали с разницей пять очков, но нашли в себе силы прибавить и выйти вперед в третьей четверти.
В заключительной 10-минутке соперники шли «ноздря в ноздрю», но удача улыбнулась «Зениту», для которого это уже шестая победа подряд.
Больше всего очков в составе «Зенита» набрал защитник Кайл Курич — 15. На счету форварда Тайрелл Нельсон (14).
«Уралмаш» в 14 матчах имеет поровну число побед и поражений. «Зенит» идет на четвертой строчке с 10 победами в 14 играх.