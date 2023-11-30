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    «Зенит» в напряженной борьбе победил «Уралмаш»

    «Уралмаш» — «Зенит»: счет матча 59:61, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит
    В матче Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Уралмаш» со счетом 61:59 (16:11, 13:22, 14:7, 18:19).

    Защитник «Зенита» Кайл Курич
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    Защитник «Зенита» Кайл Курич

    После первой половины гости уступали с разницей пять очков, но нашли в себе силы прибавить и выйти вперед в третьей четверти.

    В заключительной 10-минутке соперники шли «ноздря в ноздрю», но удача улыбнулась «Зениту», для которого это уже шестая победа подряд.

    Больше всего очков в составе «Зенита» набрал защитник Кайл Курич — 15. На счету форварда Тайрелл Нельсон (14).

    «Уралмаш» в 14 матчах имеет поровну число побед и поражений. «Зенит» идет на четвертой строчке с 10 победами в 14 играх.

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