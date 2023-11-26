«Парма» выиграла в гостях у «Автодора», УНИКС был сильнее МБА

Разыгрывающий «Пармы» Александр Платунов Фото: globallookpress.com
Саратовский «Автодор» на своем паркете проиграл пермской «Парме» со счетом 89:93 (18:26, 25:23, 28:23, 18:21).
В составе хозяев самым результативным стал хорватский разыгрывающий Доминик Мавра, набравший 23 очка.У пермяков больше всего забросили защитники Александр Платунов (28) и Би Джей Джонсон (26).
Казанский УНИКС в напряженной борьбе одолел московский МБА — 87:78 (23:20, 18:28, 18:11, 28:19).
Эта победа сохранила УНИКС на втором месте в турнирной таблицы с 9 победами в 12 играх. МБА и «Парма» имеют по 5 викторий и делят 10-11 место. «Автодор» на 12-й позиции с 4 победами.