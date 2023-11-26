1-й таймЭвертон — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони и Фернандеш«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:24
    • «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле»
  • 17:23
    • «Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 14-го тура Примеры
  • 16:16
    • «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
  • 14:22
    • «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
  • 20:04
    • «Парма» выиграла в гостях у «Автодора», УНИКС был сильнее МБА
    Все новости спорта

    «Парма» выиграла в гостях у «Автодора», УНИКС был сильнее МБА

    Баскетбол Лига ВТБ Парма Автодор УНИКС МБА
    Подошли к концу еще два матче Единой лиги ВТБ.

    Разыгрывающий «Пармы» Александр Платунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Разыгрывающий «Пармы» Александр Платунов

    Саратовский «Автодор» на своем паркете проиграл пермской «Парме» со счетом 89:93 (18:26, 25:23, 28:23, 18:21).

    В составе хозяев самым результативным стал хорватский разыгрывающий Доминик Мавра, набравший 23 очка.У пермяков больше всего забросили защитники Александр Платунов (28) и Би Джей Джонсон (26).

    Казанский УНИКС в напряженной борьбе одолел московский МБА — 87:78 (23:20, 18:28, 18:11, 28:19).

    Эта победа сохранила УНИКС на втором месте в турнирной таблицы с 9 победами в 12 играх. МБА и «Парма» имеют по 5 викторий и делят 10-11 место. «Автодор» на 12-й позиции с 4 победами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • В Ростове будут забивать!
  • «Ростов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Злой «Эвертон» разорвет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •