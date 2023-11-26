ЦСКА и «Локомотив-Кубань» одержали очередные победы

Антон Астапкович Фото: cskabasket.ru
Лидер чемпионата ЦСКА с трудом победил на выезде «Нижний Новгород» — 72:74 (16:21, 20:21, 19:12, 19:18).
У армейцев самым результативным стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. Алекс Новакович (23) больше всего забросил в составе хозяев.
Во втором матче «Локомотив-Кубань» выиграл у «Минска» — 90:86 (24:18, 17:17, 22:24, 27:27). Это четвертая победа подряд краснодарского клуба.
ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате с 12 победами в 13 матчах. «Локомотив-Кубань» идет на пятой строчке с 8 победами. «Нижний Новгород» на предпоследнем месте с 3 викториями. «Минск» проиграл во всех 13 играх.