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    ЦСКА и «Локомотив-Кубань» одержали очередные победы

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород ЦСКА Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
    Завершились две встречи Единой лиги ВТБ.

    Антон Астапкович
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    Антон Астапкович

    Лидер чемпионата ЦСКА с трудом победил на выезде «Нижний Новгород» — 72:74 (16:21, 20:21, 19:12, 19:18).

    У армейцев самым результативным стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. Алекс Новакович (23) больше всего забросил в составе хозяев.

    Во втором матче «Локомотив-Кубань» выиграл у «Минска» — 90:86 (24:18, 17:17, 22:24, 27:27). Это четвертая победа подряд краснодарского клуба.

    ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате с 12 победами в 13 матчах. «Локомотив-Кубань» идет на пятой строчке с 8 победами. «Нижний Новгород» на предпоследнем месте с 3 викториями. «Минск» проиграл во всех 13 играх.

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