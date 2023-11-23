Райкович: Мы показали действительно командный баскетбол и хорошо сыграли в защите

Главный тренерподвел итог матча против(79:68).

«В первую очередь мне бы хотелось поздравить моих парней с тем, что они обыграли УНИКС на его домашней площадке. Мы знали, что нас ждет по-настоящему трудная игра, потому что, на мой взгляд, казанцы до настоящего момента показывали лучший баскетбол в Лиге ВТБ. Считаю, в сегодняшнем матче хозяевам очень не хватило Маркоса Найта.

Но я бы хотел принижать заслуги своих ребят, поскольку мы показали действительно командный баскетбол и хорошо сыграли в защите. Я особенно рад тому, что несколько новых молодых игроков вышли на площадку и принесли нам большую пользу. Так, Карданахишвили сыграл 13 минут в таком важном для ЦСКА матче. Мы увидели его энергию и мотивацию, и он по-настоящему помог нам. Я уже не отмечаю отдельно Руженцева, ведь он является частью ротации и проводит на площадке по 15 минут.

Защита позволила нам контролировать щит. В нападении мы старались находить слабые стороны противника и атаковать их. На мой взгляд, большую часть времени это срабатывало», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. В свою очередь для УНИКСа это поражение стало третьим в сезоне.