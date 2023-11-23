«Финикс» выиграл у «Голдэн Стэйт», «Лейкерс» уступили «Далласу»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете принимали добился победы — 123:115 (26:31, 37:16, 28:28, 32:40).

У хозяев 32 очка набрал Кевин Дюрант, а Девин Букер записал на свой счет дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.

Лидер гостей Стефен Карри был не в лучшей форме — всего 16 очков при 1 реализованном трехочковом после 8 попыток.

В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Далласу» — 101:104 (25:29, 21:33, 25:29, 30:13).

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. У него 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач.

В составе «Лейкерс» лучшим оказался форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, девять подборов и семь передач.

Другие результаты:

«Орландо» — «Денвер» — 124:119 (28:28, 28:34, 26:26, 42:31)

«Портленд» — «Юта» — 121:105 (32:21, 33:25, 24:27, 32:32)

«Индиана» — «Торонто» — 131:132 (35:27, 30:41, 36:32, 30:32)

«Кливленд» — «Майами» — 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28)

«Бостон» — «Милуоки» — 119:116 (29:17, 38:36, 27:26, 25:37)

«Атланта» — «Бруклин» — 147:145 ОТ (45:33, 32:34, 23:28, 31:36, 16:14)

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 102:109 (14:26, 34:28, 22:28, 32:27)

«Оклахома» — «Чикаго» — 116:102 (26:14, 24:25, 34:38, 32:25)

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 117:112 (32:30, 32:20, 29:29, 24:33)

«Миннесота» — «Филадельфия» — 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)

«Хьюстон» — «Мемфис» — 111:91 (21:28, 24:18, 29:22, 37:23)