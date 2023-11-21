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    Тренер «Зенита» Паскуаль: Есть неделя, чтобы постараться восстановиться

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит Нижний Новгород
    Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль высказался о домашней победе питерского клуба над «Пари НН» (68:65).

    Единая лига ВТБ
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    Единая лига ВТБ

    «Зенит» одержал 4-ю победу кряду и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

    «Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас в будний день. Это очень важно для нас. В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой мы привыкли действовать.

    Моя команда после месяца без пяти травмированных игроков, выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное было добыть эту победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

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