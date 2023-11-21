Тренер «Зенита» Паскуаль: Есть неделя, чтобы постараться восстановиться

Главный тренер «Зенита»высказался о домашней победе питерского клуба над «Пари НН» (68:65).

«Зенит» одержал 4-ю победу кряду и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас в будний день. Это очень важно для нас. В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой мы привыкли действовать.

Моя команда после месяца без пяти травмированных игроков, выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное было добыть эту победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.