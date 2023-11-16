«Милуоки» победил «Торонто», «Лейкерс» проиграл «Сакраменто»

на своей площадке обыгралв матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 128:112 (36:21, 34:26, 30:32, 28:33).

Самым результативным игроком встречи стал Дэмиан Лиллард из «Милуоки», оформивший дабл‑дабл — 37 очков и 13 подборов.

«Милуоки» одержал 7 победу в 11 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торонто» при 5 победах в 11 играх идет на 11‑й строчке.

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» со счетом 125:110 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21).

Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис — он набрал 29 очков.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл и набрал 28 очков. Его напарник по команде разыгрывающий Д`Анджело Расселл набрал столько же очков.

«Сакраменто» занимает шестую строчку в Западной конференции. «Лейкерс» — восьмой.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Даллас» — 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)

«Атланта» — «Нью‑Йорк» — 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)

«Филадельфия» — «Бостон» — 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)

«Чикаго» — «Орландо» — 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)

«Финикс» — «Миннесота» — 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)

«Портленд» — «Кливленд» — 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26)