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    «Милуоки» победил «Торонто», «Лейкерс» проиграл «Сакраменто»

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    «Милуоки» на своей площадке обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Встреча завершилась со счетом 128:112 (36:21, 34:26, 30:32, 28:33).

    Самым результативным игроком встречи стал Дэмиан Лиллард из «Милуоки», оформивший дабл‑дабл — 37 очков и 13 подборов.

    «Милуоки» одержал 7 победу в 11 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торонто» при 5 победах в 11 играх идет на 11‑й строчке.

    «Сакраменто» обыграл «Лейкерс» со счетом 125:110 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21).

    Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис — он набрал 29 очков.

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл и набрал 28 очков. Его напарник по команде разыгрывающий Д`Анджело Расселл набрал столько же очков.

    «Сакраменто» занимает шестую строчку в Западной конференции. «Лейкерс» — восьмой.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Даллас» — 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)
    «Атланта» — «Нью‑Йорк» — 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)
    «Филадельфия» — «Бостон» — 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)
    «Чикаго» — «Орландо» — 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)
    «Финикс» — «Миннесота» — 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)
    «Портленд» — «Кливленд» — 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26)

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