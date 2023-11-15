«Лейкерс» разгромили «Мемфис», «Денвер» нанес поражение «Клипперс»

на своем паркете разгромилсо счетом 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21).

В составе победителей самым результативным игроком оказался разыгрывающий Д`Анджело Расселл. На его счету 24 очка и пять результативных передач. Леброн Джеймс завершил игру с 16 очками, девятью подборами и пятью передачами. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 19 очков и 11 подборов.

В составе «Гриззлиз» лучшим оказался испанский форвард Санти Альдама. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

«Денвер» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс».

Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24).

Наибольший вклад в успех своей команды внес центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (32 очка, 16 подборов, 9 передач).

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Индиана» — 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)

«Детройт» — «Атланта» — 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)

«Шарлотт» — «Майами» — 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)

«Юта» — «Портленд» — 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)