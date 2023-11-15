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    «Лейкерс» разгромили «Мемфис», «Денвер» нанес поражение «Клипперс»

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете разгромил «Мемфис» со счетом 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    В составе победителей самым результативным игроком оказался разыгрывающий Д`Анджело Расселл. На его счету 24 очка и пять результативных передач. Леброн Джеймс завершил игру с 16 очками, девятью подборами и пятью передачами. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 19 очков и 11 подборов.

    В составе «Гриззлиз» лучшим оказался испанский форвард Санти Альдама. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

    «Денвер» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс».

    Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24).

    Наибольший вклад в успех своей команды внес центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (32 очка, 16 подборов, 9 передач).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Индиана» — 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)
    «Детройт» — «Атланта» — 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)
    «Шарлотт» — «Майами» — 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)
    «Нью-Орлеан» — «Даллас» — 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)
    «Юта» — «Портленд» — 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» — 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)

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