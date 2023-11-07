«Денвер» победил «Нью-Орлеан», «Бостон» потерпел первое поражение в сезоне

дома обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 134:116 (25:27, 34:44, 40:21, 35:24).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он смог оформить трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 12 результативных передач.

Лучшим в составе «Пеликанс» стал защитник Джордан Хокинс. В его активе 31 очко и семь подборов.

«Денвер» одержал седьмую победу в восьми матчах «регулярки» и лидирует на «Западе». «Нью-Орлеан» занимает шестое место на «Западе» (четыре победы и три поражения).

«Миннесота» дома обыграла «Бостон» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 114:109 ОТ (29:26, 23:29, 27:19, 22:17, 13:8).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. В его активе 38 очков, девять подборов и семь результативных передач.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 32 очка и сделал пять подборов. Защитник Джейлен Браун отметился 26 очками, семью подборами и четырьмя передачами.

«Миннесота» одержала четвертую победу в шести матчах и занимает четвертое место на «Западе». «Бостон» потерпел первое поражения в сезоне (пять побед в шести играх) и продолжает лидировать на «Востоке».

Другие результаты:

«Оклахома» — «Атланта» — 126:117 (29:28, 29:22, 38:27, 30:40)

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:97 (32:22, 35:20, 30:18, 25:37)

«Чикаго» — «Юта» — 130:113 (37:32, 29:20, 32:26, 32:35)

«Бруклин» — «Милуоки» — 125:129 (32:29, 35:34, 27:33, 31:33)

«Майами» — «ЛА Лейкерс» — 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)

«Нью-Йорк» — «ЛА Клипперс» — 111:97 (19:21, 23:25, 34:30, 35:21)

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37)

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 152:111 (44:28, 42:33, 33:26, 33:24)

«Орландо» — «Даллас» — 102:117 (33:27, 33:26, 17:33, 19:31)

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)