«Кливленд» обыграл «Голден Стэйт», «Даллас» победил «Шарлотт»

на своем паркете переигралв матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 115:104 (29:30, 28:15, 29:32, 29:27) в пользу «Кавальерс».

В их составе самым результативным игроком стал Донован Митчелл, набравший 31 очков. У «Уорриорз» 28 очков на свой счет записал Стефен Карри.

В другом матче игрового дня «Даллас» на своей площадке одолел «Шарлотт» со счетом 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34).

Самым результативным в составе победителей был Ламело Болл, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 10 передач. Еще по 20 очков набрали Пи Джей Вашингтон и Гордон Хэйворд.

У «Маверикс» больше всех набрал Лука Дончич — дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

Также «Портленд» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 100:112 (32:30, 23:33, 31:19, 14:30).

Атакующий защитник Десмонд Бэйн стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.