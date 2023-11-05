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    «Денвер» переиграл «Чикаго», «Финикс» уступил «Филадельфии»

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    «Денвер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:101 (23:22, 28:31, 35:21, 37:27).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Ему почти удалось оформить трипл-дабл: 28 очков, 16 подборов и девять результативных передач.

    В составе «Чикаго» стоит отметить черногорского центрового Николу Вучевича. Сегодня на его счету 19 очков и семь подборов.

    «Денвер» одержал шестую победу в семи матчах и лидирует на «Западе». «Чикаго» занимает 14-е место «Востока».

    «Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Финиксом» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, на его счету 26 очков. В составе «Финикса» отличился лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

    «Филадельфия» одержала четвертую победу в первых пяти матчах сезона. У «Финикса» две победы при четырех поражениях.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Шарлотт» — 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)
    «Нью-Орлеан» — «Атланта» — 105:123 (35:27, 25:26, 23:41, 22:29)
    «Орландо» — «ЛА Лейкерс» — 120:101 (39:25, 28:26, 34:29, 19:21)
    «Бруклин» — «Бостон» — 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33)
    «Миннесота» — «Юта» — 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)
    «Хьюстон» — «Сакраменто» — 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)

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