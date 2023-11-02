ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 01:10
    • «Манчестер Юнайтед» без шансов уступил «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги, «Ливерпуль» и «Челси» пробились в четвертьфинал
  • 00:44
    • «Бавария» сенсационно проиграла «Саарбрюккену» в Кубке Германии, «Айнтрахт» пробился в 1/8 финала
  • 00:23
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму» и вылетел из Кубка лиги
    Все новости спорта

    «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне, «Бостон» разгромил «Индиану»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс
    «Миннесота» на своем площадке победила «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Джейсон Тейтум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Тейтум

    Встреча завершилась победой «Тимбервулвз» со счетом 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17).

    «Наггетс» потерпели первое поражение в сезоне, несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, который набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

    «Бостон» разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 155:104 (44:27, 31:27, 34:17, 46:33).

    Самым результативным игроком матча стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

    «Селтикс» одержали четвертую победу в четырех встречах на старте сезона.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Милуоки» — 130:111.
    «Детройт» — «Портленд» — 101:110.
    «Атланта» — «Вашингтон» — 130:121.
    «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 106:110.
    «Майами» — «Бруклин» — 105:109.
    «Нью-Йорк» — «Кливленд» — 89:95.
    «Хьюстон» — «Шарлотт» — 128:119.
    «Даллас» — «Чикаго» — 114:105.
    «Юта» — «Мемфис» — 133:109.
    «Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 102:101.
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:125 ОТ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» и «Пари НН» забьют друг другу
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Результативность «Ак Барса» в «Зеленом дерби» окажется на высоком уровне
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Оренбург»?
  • ЦСКА — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •