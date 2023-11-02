«Денвер» потерпел первое поражение в сезоне, «Бостон» разгромил «Индиану»

на своем площадке победилав матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась победой «Тимбервулвз» со счетом 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17).

«Наггетс» потерпели первое поражение в сезоне, несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, который набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

«Бостон» разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 155:104 (44:27, 31:27, 34:17, 46:33).

Самым результативным игроком матча стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

«Селтикс» одержали четвертую победу в четырех встречах на старте сезона.

Другие результаты:

«Торонто» — «Милуоки» — 130:111.

«Детройт» — «Портленд» — 101:110.

«Атланта» — «Вашингтон» — 130:121.

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 106:110.

«Майами» — «Бруклин» — 105:109.

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 89:95.

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 128:119.

«Даллас» — «Чикаго» — 114:105.

«Юта» — «Мемфис» — 133:109.

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 102:101.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:125 ОТ.